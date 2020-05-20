Can kaybı 324 bin 970

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 324 bin 970’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 989 bin 197’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 960 bin 472’ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 778’e yükselirken; vaka sayısı da 278 bin 803’e çıktı. Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 299 bin 941 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 837’ye ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna geldi

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 226 bin 699 olurken, 32 bin 169 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 177 bin 827’ye çıkarken; 8 bin 193 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 180 bin 809 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 341’e yükselirken, hasta sayısı 248 bin 818 oldu. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 119’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 124 bin 603’e çıktığını açıkladı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 324 bin 970’e yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore, Singapur ve Tayland’da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 303’e, Japonya’da ise 768’e yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı 32 artarak toplamda 11 bin 110’a, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 66’ya çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı değişmeyerek 263 olarak kaldı.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 367’ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 768 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 11 bin 564 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise vaka sayısı 1 kişi daha artarak toplamda 3 bin 34 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 888 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 28 bin 794’e çıkarken; toplamda 10 bin 365 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 22 olarak kalmaya devam etti. Hindistan’da ise vaka sayısı 106 bin 886’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 3 bin 303 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 42 bin 309 kişinin ise iyileştiği açıklandı.