Can kaybı 329 bin 739

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 329 bin 739’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 90 bin 158’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 24 bin 334’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 888’e yükselirken; vaka sayısı da 279 bin 524’e çıktı.

Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 308 bin 705 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 972’ye ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna geldi

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 227 bin 364 olurken, 32 bin 330 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 178 bin 531’e çıkarken; 8 bin 270 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 181 bin 575 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 132 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 704’e yükselirken, hasta sayısı 248 bin 293 oldu.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 183’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 126 bin 949’a çıktığını açıkladı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 329 bin 739’a yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland’da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Güney Kore’de ise 1 kişi hayatını kaybetti. Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 438’e, Japonya’da ise 771’e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı 12 artarak toplamda 11 bin 122’ye, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 135’e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 1 kişi daha artarak 264’e çıktı.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 385’ee ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 771 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 12 bin 286 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise vaka sayısı 3 kişi daha artarak toplamda 3 bin 37 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 897 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 29 bin 364’e çıkarken; toplamda 11 bin 207 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 22 olarak kalmaya devam etti. Hindistan’da ise vaka sayısı 112 bin 442’ye ulaşırken, virüs nedeniyle 3 bin 438 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 45 bin 422 kişinin ise iyileştiği açıklandı.