Can kaybı 352 bin 265

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 352 bin 265’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 687 bin 877’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 431 bin 754’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 117’ye yükselirken; vaka sayısı da 283 bin 339’a çıktı. Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 362 bin 342 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 3 bin 807’ye ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna geldi.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 230 bin 555 olurken, 32 bin 955 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 181 bin 288’e çıkarken; 8 bin 498 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 182 bin 722 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 530 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 48’e yükselirken, hasta sayısı 265 bin 227 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 508’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 139 bin 511’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 352 bin 265’e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Tayland ve Güney Kore’de virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Japonya’da virüs kaynaklı ölü sayısı 846’ya yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı 40 artarak toplamda 11 bin 265’e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 295’e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 269’a olarak kalmaya devam etti.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 623’e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 846 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 13 bin 810 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise salgında enfekte kişi sayısının 9 kişi daha artarak 3 bin 54 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 931 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 57 olarak kaldı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 32 bin 343’e çıkarken; toplamda 16 bin 444 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 23 olarak kaldı.