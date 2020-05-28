Can kaybı 357 bin 480

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 357 bin 480’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 792 bin 989’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 499 bin 151’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 118’e yükselirken; vaka sayısı da 283 bin 849’a çıktı. Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 370 bin 680 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 3 bin 968’e ulaştığı bildirildi.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 231 bin 139 olurken, 33 bin 72 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 181 bin 895’e çıkarken; 8 bin 533 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 182 bin 913 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 596 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 460’a yükselirken, hasta sayısı 267 bin 240 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 564’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 141 bin 591’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 357 bin 480’e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Tayland ve Güney Kore’de virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Japonya’da virüs kaynaklı ölü sayısı 858’e yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı 79 artarak toplamda 11 bin 344’e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 340’a çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 269’a olarak kalmaya devam etti.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 651’e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 858 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 13 bin 973 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise salgında enfekte kişi sayısının 11 kişi daha artarak 3 bin 65 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 945 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 57 olarak kaldı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 32 bin 876’ya çıkarken; toplamda 17 bin 276 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 23 olarak kaldı.

111 yaşında koronavirüsü yendi

Şili’de geçtiğimiz ay koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 111 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek, ülkede koronavirüsü yenen en yaşlı kişi oldu. Şili’de geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 111 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek, ülkede koronavirüsü yenen en yaşlı kişi oldu. Şili Yaşlılara Yönelik Ulusal Hizmeti'nden (SENAMA) yapılan açıklamada, başkent Santiago'nun Nunoa bölgesindeki bir bakımevinde kalan 111 yaşındaki Juana Zuniga'nın koronavirüsü yendiği belirtildi.

Açıklamada, alınan önlemlere rağmen 10 Nisan'da bakımevindeki 7 personel ve 18 yaşlı kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bunlardan birinin de 111 yaşındaki Juana Zuniga olduğu belirtildi. Bunun ardından karantinaya alınarak tedavisine başlanan Zuniga'nın, 28 günlük karantina süresinin ardından hastalığı yenerek, koronavirüsü yenen ülkedeki en yaşlı kişi olduğu ifade edildi. Bakımevi Müdürü Maria Paz Sordo daha önce kadının nefes alma problemleri yaşadığını ancak genel olarak sağlıklı olduğunu belirterek, "Bir veya iki kez yüksek ateşi çıktı, ancak öksürüğü yoktu" ifadelerini kullandı. Şili Mart'ta ilk koronavirüs vakasını duyurdu. Şili'de Worldometers verilerine göre salgında toplamda 82 bin 289 kişi enfekte oldu, 841 virüs kaynaklı ölüm gerçekleşti ve enfekte olan kişilerin arasından 33 bin 540 kişi de iyileşti.