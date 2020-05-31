Can kaybı 371 bin 16

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 371 bin 16’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 161 bin 485’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 738 bin 333’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 125’e yükselirken; vaka sayısı da 286 bin 308’e çıktı. Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 396 bin 575 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 4 bin 555’e ulaştığı bildirildi.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 232 bin 664 olurken, 33 bin 340 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 183 bin 294’e çıkarken; 8 bin 600 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 188 bin 625 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 771 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 376’ya yükselirken, hasta sayısı 272 bin 826 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 734’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 148 bin 950’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 371 bin 16’ya yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Tayland ve Japonya’da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 5 bin 186’ya, Japonya’da ise 874’e, Güney Kore’de 270’e yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı 27 artarak toplamda 11 bin 468’e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 405’e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte 1 kişi artarak 270’e yükseldi.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 804’e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 886 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 406 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise salgında enfekte kişi sayısının 4 kişi daha artarak 3 bin 81 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 963 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 57 olarak kaldı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 34 bin 366’ya çıkarken; toplamda 20 bin 727 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 23 olarak kaldı. Hindistan’da ise vaka sayısı 182 bin 490’a ulaşırken, virüs nedeniyle 5 bin 186 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 86 bin 984 kişinin ise iyileştiği açıklandı.