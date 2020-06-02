Can kaybı 377 bin 565

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 377 bin 565’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 372 bin 491’e yükseldi.

Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 905 bin 28’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 414 bin 878 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 4 bin 855’e ulaştığı bildirildi. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 233 bin 197 olurken, 33 bin 475 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 183 bin 765’e çıkarken; 8 bin 618 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 189 bin 220 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 833 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 45’e yükselirken, hasta sayısı 276 bin 332 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 878’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 154 bin 445’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 377 bin 565’e yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore, Singapur ve Tayland’da virüs kaynaklı ölü sayısı son 24 saatte 1 artarken; Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 5 bin 608’e, Japonya’da ise 892’ye çıktı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı 38 artarak toplamda 11 bin 541’e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 446’ya çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte 1 kişi artarak 272’ye yükseldi.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 884’e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 892 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 502 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise salgında enfekte kişi sayısının 1 kişi daha artarak 3 bin 83 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 966 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 artarak 58’e yükseldi. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 35 bin 292’ye çıkarken; toplamda 22 bin 466 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 artarak 24’e yükseldi. Hindistan’da ise vaka sayısı 198 bin 706’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 5 bin 608 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 95 bin 754 kişinin ise iyileştiği açıklandı.



