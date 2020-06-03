Can kaybı 382 bin 484

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 382 bin 484’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 452 bin 761’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 67 bin 697’ye ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 423 bin 741 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 5 bin 37’ye ulaştığı bildirildi. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 233 bin 515 olurken, 33 bin 530 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 184 bin 91’e çıkarken; 8 bin 674 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 151 bin 325 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 940 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 369’a yükselirken, hasta sayısı 277 bin 985 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 942’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 157 bin 562’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 382 bin 484’e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland’da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Güney Kore’de ise son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti. Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 5 bin 829’a, Japonya’da ise 894’e yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı 49 artarak toplamda 11 bin 590’a, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 467’ye çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte 1 kişi artarak 273’e yükseldi.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 930’a ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 894 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 650 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise salgında enfekte kişi sayısının 1 kişi daha artarak 3 bin 84 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 968 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 58 olarak kalmaya devam etti. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 36 bin 405’e çıkarken; toplamda 23 bin 175 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 24 olarak kaldı. Hindistan’da ise vaka sayısı 207 bin 615’e ulaşırken, virüs nedeniyle 5 bin 829 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 100 bin 303 kişinin ise iyileştiği açıklandı.