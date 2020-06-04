Can kaybı 388 bin 47

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 388 bin 47’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 574 bin 585’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 171 bin 177’ye ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 432 bin 277 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 5 bin 215’e ulaştığı bildirildi. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 233 bin 836 olurken, 33 bin 601 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 184 bin 425’e çıkarken; 8 bin 699 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 151 bin 677 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 728’e yükselirken, hasta sayısı 279 bin 856 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 12’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 160 bin 696’ya çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 388 bin 47’ye yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore, Singapur ve Tayland’da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 6 bin 88’e, Japonya’da ise 900’e yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı 39 artarak toplamda 11 bin 629’a, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 499’a çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 273 olarak kalmaya devam etti.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 986’ya ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 900 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 771 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise salgında enfekte kişi sayısının 17 kişi daha artarak 3 bin 101 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 968 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 58 olarak kalmaya devam etti. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 36 bin 405’e ulaşırken; toplamda 23 bin 582 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 24 olarak kaldı. Hindistan’da ise vaka sayısı 217 bin 187’ye ulaşırken, virüs nedeniyle 6 bin 88 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 104 bin 107 kişinin ise iyileştiği açıklandı.