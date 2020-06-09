Can kaybı 408 bin 759

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 408 bin 759’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 200 bin 739’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 537 bin 829’a ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 710 bin 887 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 37 bin 312’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 971 olurken, vaka sayısı ise 476 bin 658’e ulaştı. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 235 bin 278 olurken, 33 bin 964 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 186 bin 233’e çıkarken; 8 bin 792 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 154 bin 188 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 209 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 597’ye yükselirken, hasta sayısı 287 bin 399 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 351’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 173 bin 832’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 408 bin 759’a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 7 bin 473’e, İran’da ise 8 bin 351’e yükseldi. Vaka sayısında yükselmeye yaşayan Pakistan’da ise virüs kaynaklı ölümler 2 bin 172’ye ulaştı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan’da son 24 saatte 305 kişi daha enfekte oldu ve toplam rakam 21 bin 222’ye ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 376 oldu. Hindistan’da ise vaka sayısı 267 bin 46’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 7 bin 473 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 129 bin 215 kişinin ise iyileştiği açıklandı.