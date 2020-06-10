Can kaybı 413 bin 749

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 413 bin 749’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 325 bin 401’e yükseldi.

Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 605 bin 284’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 742 bin 84 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 38 bin 497’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 142 olurken, vaka sayısı ise 485 bin 253’e ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 235 bin 561 olurken, 34 bin 43 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 186 bin 516’ya çıkarken; 8 bin 831 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 154 bin 591 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 296 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 883’e yükselirken, hasta sayısı 289 bin 140 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 425’e ulaştığı, Virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 175 bin 927’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 413 bin 749’a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 7 bin 719’a, Afganistan’da ise 405’e yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 5 bin 385 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 413 bin 749’a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan’da son 24 saatte 683 kişi daha enfekte olarak, toplam sayı 22 bin 142’ye ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 artarak 405’e yükseldi.

Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 5 bin 385 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 113 bin 702’ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 255’e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 36 bin 308 kişinin de iyileştiği belirtildi. Hindistan’da ise vaka sayısı 275 bin 413’e ulaşırken, virüs nedeniyle 7 bin 719 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 134 bin 165 kişinin ise iyileştiği açıklandı.