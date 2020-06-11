Can kaybı 419 bin 48

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 419 bin 48’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 461 bin 273’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 780 bin 18’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 775 bin 184 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 39 bin 797’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 358 olurken, vaka sayısı ise 493 bin 657’ye ulaştı. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 235 bin 763 olurken, 34 bin 114 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 186 bin 866’ya çıkarken; 8 bin 844 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 155 bin 136 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 128’e yükselirken, hasta sayısı 290 bin 143 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 506’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 177 bin 938’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 419 bin 48’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 8 bin 107’ye, Afganistan’da ise 426’ya yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 5 bin 834 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 419 bin 48’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan’da son 24 saatte 748 kişi daha enfekte olarak, toplam sayı 22 bin 890’a ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 artarak 426’ya yükseldi.

Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 5 bin 834 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 119 bin 536’ya yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 101 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 356’ya çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 38 bin 391 kişinin de iyileştiği belirtildi. Hindistan’da ise vaka sayısı 287 bin 155’e ulaşırken, virüs nedeniyle 8 bin 107 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 140 bin 979 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 38 bin 965’e ulaşırken; toplamda 26 bin 532 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı değişmeyerek 25 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 1959 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 34 bin 316 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 12 bin 129 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 23 bin 732 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 4 bin 895 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1027 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



