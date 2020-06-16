Can kaybı 439 bin 204

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 439 bin 204’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 118 bin 908’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 231 bin 648’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 891 bin 556 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 44 bin 118’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 91 olurken, vaka sayısı ise 537 bin 210’a ulaştı. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 237 bin 290 olurken, 34 bin 371 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 188 bin 44’e çıkarken; 8 bin 885 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 157 bin 372 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 436 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 736’ya yükselirken, hasta sayısı 296 bin 857 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 950’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 189 bin 876’ya çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 439 bin 204’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 9 bin 915’e, Afganistan’da ise 484’e yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 4 bin 443 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 439 bin 204’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan’da toplam enfekte kişi sayısı 25 bin 633’e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 484’e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 5 bin 168 kişi ise iyileşti.

Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 443 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 148 bin 921’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 110 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 839’a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 56 bin 390 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 343 bin 91’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 9 bin 915 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 180 bin 320 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 40 bin 818’e ulaşırken; toplamda 30 bin 366 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 198 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 39 bin 294 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 15 bin 123 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 26 bin 420 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 6 bin 252 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1098 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.