Can kaybı 446 bin 184

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 446 bin 184’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 265 bin 942’ye yükseldi.

Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 323 bin 114’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 928 bin 834 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 45 bin 456’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 284 olurken, vaka sayısı ise 545 bin 458’e ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 237 bin 500 olurken, 34 bin 405 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 188 bin 382’ye çıkarken; 8 bin 910 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 157 bin 716 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 547 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 969’a yükselirken, hasta sayısı 298 bin 136 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 65’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 192 bin 439’a çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 446 bin 108’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 11 bin 921’e, Afganistan’da ise 504’e yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 5 bin 839 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 446 bin 108’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan’da toplam enfekte kişi sayısı 26 bin 874’e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 504’e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 6 bin 158 kişi ise iyileşti.

Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 5 bin 839 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 154 bin 760’a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 136 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 975’e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 58 bin 437 kişinin de iyileştiği belirtildi. Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 354 bin 161’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 11 bin 921 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 187 bin 552 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 40 bin 969’a ulaşırken; toplamda 31 bin 163 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 231 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 40 bin 400 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 15 bin 703 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 26 bin 781 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 6 bin 552 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1103 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.