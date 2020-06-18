Can kaybı 451 bin 439

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 451 bin 439’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 407 bin 373’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 417 bin 501’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 960 bin 309 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 46 bin 665’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 478 olurken, vaka sayısı ise 553 bin 301’e ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 237 bin 828 olurken, 34 bin 448 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 190 bin 179’a çıkarken; 8 bin 927 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 158 bin 174 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 575 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 153’e yükselirken, hasta sayısı 299 bin 251 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 185’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 195 bin 51’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 451 bin 439’a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 12 bin 272’ye, Afganistan’da ise 546’ya yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 5 bin 358 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 451 bin 439’a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan’da toplam enfekte kişi sayısı 27 bin 337’ye ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 546’ya yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 7 bin 660 kişi ise iyileşti.

Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 5 bin 358 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 160 bin 118’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 118 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 93’e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 59 bin 215 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 367 bin 963’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 12 bin 272 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 194 bin 553 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 41 bin 216 ulaşırken; toplamda 31 bin 938 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 276 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 41 bin 431 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 16 bin 243 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 27 bin 238 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 6 bin 820 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1108 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.