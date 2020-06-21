Can kaybı 462 bin 691

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 462 bin 691’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 776 bin 190’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 627 bin 914’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 1 milyon 38 bin 568 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 49 bin 90’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 841 olurken, vaka sayısı ise 569 bin 63’e ulaştı. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 238 bin 11 olurken, 34 bin 561 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 190 bin 660’a çıkarken; 8 bin 960 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 159 bin 452 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 617 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 461’e yükselirken, hasta sayısı 301 bin 815 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 392’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 200 bin 262’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 466 bin 871’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 13 bin 281’e yükselirken; Afganistan’da ise 581’e çıktı. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 4 bin 951 yeni vaka tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 466 bin 871’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan’da toplam enfekte kişi sayısı 28 bin 833’e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 581’e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 8 bin 764 kişi ise iyileşti.

Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 951 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 176 bin 617’ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 119 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 501’e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 67 bin 892 kişinin de iyileştiği belirtildi. Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 411 bin 773’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 13 bin 281 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 228 bin 307 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 41 bin 883’e ulaşırken; toplamda 34 bin 224 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 429 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 45 bin 29 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 17 bin 883 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 29 bin 400 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 7 bin 650 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1150 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.