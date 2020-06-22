Can kaybı 470 bin 821

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 470 bin 821’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 51 bin 889’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 842 bin 25’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 1 milyon 86 bin 990 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 50 bin 659’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 111 olurken, vaka sayısı ise 584 bin 680’e ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 238 bin 499 olurken, 34 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 191 bin 575’e çıkarken; 8 bin 962 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 160 bin 377 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 640 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 632’ye yükselirken, hasta sayısı 304 bin 331 oldu.İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 623’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 204 bin 952’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 470 bin 821’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 13 bin 703’e yükselirken; Afganistan’da ise 598’e çıktı. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 4 bin 471 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 470 bin 821’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan’da toplam enfekte kişi sayısı 29 bin 143’e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 598’e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 8 bin 841 kişi ise iyileşti.

Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 471 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 181 bin 88’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 590’a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 71 bin 458 kişinin de iyileştiği belirtildi. Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 426 bin 910’a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 13 bin 703 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 237 bin 252 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 42 bin 95’e ulaşırken; toplamda 34 bin 942 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 465 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 45 bin 891 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 18 bin 404 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 30 bin 52 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 7 bin 893 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1169 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.