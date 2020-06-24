Can kaybı 479 bin 896’ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 479 bin 896’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 360 bin 758’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 46 bin 767’ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 151 bin 479 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 52 bin 771’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 359 olurken, vaka sayısı ise 599 bin 705’e ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 238 bin 833 olurken, 34 bin 675 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 192 bin 778’e çıkarken; 8 bin 986 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 161 bin 267 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 720 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 927’ye yükselirken, hasta sayısı 306 bin 210 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 863’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 209 bin 970’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 479 bin 896’ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 14 bin 483’e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 3 bin 892 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 479 bin 896’ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 892 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 188 bin 926’ya yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 60 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 755’e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 77 bin 754 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 456 bin 552’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 14 bin 483 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 258 bin 685 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 42 bin 432’ye ulaşırken; toplamda 35 bin 995 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 535 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 47 bin 896 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 19 bin 241 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 31 bin 825 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 8 bin 442 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1186 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.