Can kaybı 504 bin 491

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 504 bin 491’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 249 bin 840’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 557 bin 980’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 345 bin 254 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 57 bin 658’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 73 olurken, vaka sayısı ise 634 bin 437’ye ulaştı. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 240 bin 310 olurken, 34 bin 738 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 194 bin 864’e çıkarken; 9 bin 29 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 550’ye yükselirken, hasta sayısı 311 bin 151 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 508’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 222 bin 669’a çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 504 bin 491’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 16 bin 487’ye yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 3 bin 557 yeni vaka tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 504 bin 491’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 557 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 206 bin 512’ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 167’ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 95 bin 407’ye kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 549 bin 197’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 16 bin 487 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 321 bin 774 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 43 bin 459’a ulaşırken; toplamda 37 bin 508 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 754 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 54 bin 10 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 22 bin 936 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 35 bin 455 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 9 bin 686 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1244 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.