Can kaybı 508 bin 228

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 508 bin 228’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 412 bin 421’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 668 bin 668’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 370 bin 488 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 58 bin 385’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 166 olurken, vaka sayısı ise 641 bin 156’ya ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 240 bin 436 olurken, 34 bin 744 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 195 bin 392’ye çıkarken; 9 bin 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 575’e yükselirken, hasta sayısı 311 bin 965 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 670’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 225 bin 205’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 508 bin 228’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 16 bin 904’e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 2 bin 825 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 508 bin 228’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 825 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 209 bin 337’ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 137 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 304’e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 98 bin 503’e kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 567 bin 536’ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 16 bin 904 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 335 bin 271 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 43 bin 661’e ulaşırken; toplamda 37 bin 985 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 805 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 55 bin 92 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 23 bin 800 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 36 bin 438 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 9 bin 956 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1255 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.