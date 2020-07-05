Can kaybı 533 bin 619

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 533 bin 119’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 386 bin 839’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 445 bin 259’a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 578 bin 376 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 64 bin 365’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 27 olurken, vaka sayısı ise 674 bin 515’e ulaştı. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 241 bin 419 olurken, 34 bin 854 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 197 bin 418’e çıkarken; 9 bin 81 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 198’e yükselirken, hasta sayısı 284 bin 900 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 408’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 237 bin 878’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 533 bin 619’a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 19 bin 279’a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 3 bin 191 yeni vaka tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 533 bin 619’a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 191 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 228 bin 474’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 93 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 712’ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 129 bin 830 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 673 bin 904’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 19 bin 279 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 409 bin 83 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 44 bin 664’e ulaşırken; toplamda 40 bin 117 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 89 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 62 bin 142 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 28 bin 219 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 41 bin 830 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 11 bin 453 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1290 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



