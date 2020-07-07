Can kaybı 540 bin 840

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 540 bin 840’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 747 bin 823’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 741 bin 839’a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 626 bin 71 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 65 bin 556’ya ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 178 olurken, vaka sayısı ise 720 bin 707’ye ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 241 bin 819 olurken, 34 bin 869 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 198 bin 64’e çıkarken; 9 bin 92 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 236’ya yükselirken, hasta sayısı 285 bin 768 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 731’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 243 bin 51’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 540 bin 840’a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 20 bin 178’e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 2 bin 691 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 540 bin 840’a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 691 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 234 bin 509’a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 77 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 839’a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 134 bin 957 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 720 bin 707’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 20 bin 178 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 440 bin 192 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 44 bin 983’e ulaşırken; toplamda 40 bin 717 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 241 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 64 bin 958 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 29 bin 919 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 46 bin 333 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 12 bin 185 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1303 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



