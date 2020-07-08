Can kaybı 546 bin 737

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 546 bin 737’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 955 bin 857’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 902 bin 526’ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 674 bin 655 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 66 bin 868’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 653 olurken, vaka sayısı ise 744 bin 6’ya ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 241 bin 956 olurken, 34 bin 899 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 198 bin 355’e çıkarken; 9 bin 103 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 391’e yükselirken, hasta sayısı 286 bin 349 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 931’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 245 bin 688’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 546 bin 737’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 20 bin 653’e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 2 bin 980 yeni vaka tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 546 bin 737’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 980 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 237 bin 489’a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 922’ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 140 bin 965 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 744 bin 6’ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 20 bin 653 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 457 bin 58 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 45 bin 140’a ulaşırken; toplamda 41 bin 2 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 309 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 66 bin 226 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 30 bin 785 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 47 bin 873 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 12 bin 386 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1309 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.