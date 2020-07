Can kaybı 571 bin 689

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 571 bin 689’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 42 bin 340’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 588 bin 510’a ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 866 bin 176 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 72 bin 151’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 23 bin 194 olurken, vaka sayısı ise 879 bin 487’ye ulaştı. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 326 bin 326 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 870 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 6 bin 979 olurken vaka sayısı 315 bin 41’e yükseldi.

Meksika’da son 24 saatte 4 bin 482 yeni vaka açıklanırken; 276 kişinin de hayatını kaybettiği raporlandı. Ülkede vaka sayısı toplamda 299 bin 750 olurken, ölü sayısı ise toplamda 35 bin 6 olarak raporlandı. Avrupa’da ise İspanya’da vaka sayısı 300 bin 988 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 403 olarak açıklandı. İngiltere’de vaka sayısı 289 bin 603 olarak raporlanırken, can kaybının 44 bin 819’a yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 12 bin 829’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 257 bin 303’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 571 bin 689’a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 23 bin 194’e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 2 bin 753 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 571 bin 689’a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 753 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 251 bin 625’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 266’ya çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 161 bin 917 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 879 bin 487’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 23 bin 194 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 554 bin 429 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 45 bin 961’e ulaşırken; toplamda 42 bin 285 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 606 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 75 bin 699 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 35 bin 638 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 56 bin 259 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 16 bin 46 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1534 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.