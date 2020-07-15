Can kaybı 581 bin 317

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 581 bin 317’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 464 bin 486’ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 855 bin 72’ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 931 bin 204 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 74 bin 262’ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 24 bin 327 olurken, vaka sayısı ise 937 bin 844’e ulaştı. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 333 bin 867 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 229 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 7 bin 69 olurken vaka sayısı 319 bin 493’e yükseldi.

Meksika’da son 24 saatte 7 bin 51 yeni vaka açıklanırken; 836 kişinin de hayatını kaybettiği raporlandı. Ülkede vaka sayısı toplamda 311 bin 486 olurken, ölü sayısı ise toplamda 36 bin 327 olarak açıklandı. Avrupa’da ise İspanya’da vaka sayısı 303 bin 699 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 409 olarak açıklandı. İngiltere’de vaka sayısı 291 bin 373 olarak raporlanırken, can kaybının 44 bin 968’e yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 211’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 262 bin 173’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 581 bin 317’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 24 bin 315’e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 2 bin 165 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 581 bin 317’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 165 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 255 bin 769’a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 66 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 386’ya çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 172 bin 810’a kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 937 bin 487’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 24 bin 315 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 593 bin 80 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 46 bin 630’a ulaşırken; toplamda 42 bin 737 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 kişi artarak 27’ye yükseldi. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 710 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 78 bin 572 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 37 bin 636 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 57 bin 545 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 20 bin 459 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1603 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



