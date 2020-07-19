Can kaybı 604 bin 963

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 604 bin 963’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 429 bin 382’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 620 bin 954’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 75 bin 246 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 78 bin 817’ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 828 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 77 bin 864’e ulaştı.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 349 bin 500 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 998 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 8 bin 445 olurken vaka sayısı 328 bin 846’ya yükseldi. Avrupa’da ise İspanya’da vaka sayısı 307 bin 335 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 420 olarak açıklandı. İngiltere’de vaka sayısı 294 bin 66 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 273’e yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 979’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 271 bin 606’ya çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 604 bin 963’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 26 bin 828’e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 1 bin 580 yeni vaka tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 604 bin 963’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1 bin 580 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 263 bin 496’ya yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 568’e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 204 bin 276 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 77 bin 864 ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 26 bin 828 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 677 bin 630 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 47 bin 655’e ulaşırken; toplamda 43 bin 833 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 16 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 84 bin 882 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 43 bin 268 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 65 bin 304 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 22 bin 67 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1773 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.