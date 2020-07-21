Can kaybı 613 bin 352

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 613 bin 352’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 858 bin 918’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 911 bin 311’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 121 bin 645 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 80 bin 251’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 99 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 156 bin 189’a ulaştı.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 357 bin 681 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 384 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 8 bin 633 olurken vaka sayısı 333 bin 29’a yükseldi.

Avrupa’da ise İspanya’da vaka sayısı 311 bin 916 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 422 olarak açıklandı. İngiltere’de vaka sayısı 295 bin 372 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 312’ye yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 14 bin 405’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 276 bin 202’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 613 bin 352’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 28 bin 99’a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 1013 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 613 bin 352’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1013 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 266 bin 96’ya yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 639’a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 208 bin 30 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 156 bin 189’a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 28 bin 99 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 724 bin 702 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 48 bin 35’e ulaşırken; toplamda 44 bin 371 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.

Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 239 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 88 bin 214 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 46 bin 977 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 68 bin 898 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 23 bin 72 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1835 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.