Can kaybı 619 bin 605

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 619 bin 605’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 99 bin 524’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 116 bin 273’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 166 bin 532 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 81 bin 597’ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 771 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 194 bin 888’e ulaştı.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 362 bin 87 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 579 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 8 bin 677 olurken vaka sayısı 334 bin 683’e yükseldi.

Avrupa’da ise İspanya’da vaka sayısı 313 bin 274 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 424 olarak açıklandı. İngiltere’de vaka sayısı 295 bin 817 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 422’ye yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 14 bin 634’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 278 bin 827’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 619 bin 605’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 28 bin 771’e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 1332 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 619 bin 605’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1332 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 267 bin 428’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 677’ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 210 bin 468 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 888’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 28 bin 771 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 753 bin 50 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 48 bin 434’e ulaşırken; toplamda 48 bin 434 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 320 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 89 bin 869 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 48 bin 466 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 70 bin 764 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 23 bin 281 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1837 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



