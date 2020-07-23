Can kaybı 630 bin 343’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 630 bin 343’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 380 bin 140’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 355 bin 528’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 231 bin 871 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 82 bin 890’a ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 890 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 239 bin 693’e ulaştı.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 366 bin 550 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 17 bin 455 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 8 bin 722 olurken, vaka sayısı 336 bin 402’ye yükseldi.

Avrupa’da ise İspanya’da toplam vaka sayısı 314 bin 631 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 28 bin 426 olarak açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 296 bin 377 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 501’e yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 14 bin 853’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 281 bin 413’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 630 bin 343’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 29 bin 890’a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 1763 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 630 bin 343’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1763 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 269 bin 191’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 709’a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 213 bin 175 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 239 bin 693’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 29 bin 890 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 784 bin 266 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 48 bin 744’e ulaşırken; toplamda 44 bin 795 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.

Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 459 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 91 bin 751 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 50 bin 255 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 72 bin 269 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 23 bin 623 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1843 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.