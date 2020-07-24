Can kaybı 636 bin 576’ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 636 bin 576’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 656 bin 884’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 544 bin 766’ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 289 bin 951 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 84 bin 207’ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 645 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 288 bin 130’a ulaştı.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 371 bin 96 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 17 bin 654 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 8 bin 838 olurken, vaka sayısı 338 bin 759’a yükseldi.

Avrupa’da ise İspanya’da toplam vaka sayısı 317 bin 246 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 28 bin 429 olarak açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 297 bin 146 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 554’e yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 74’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 284 bin 34’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 636 bin 576’ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 645’e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 1209 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 636 bin 576’ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1209 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 270 bin 400’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 763’e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 219 bin 783 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 288 bin 130’a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 30 bin 645 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 817 bin 593 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 49 bin 98’e ulaşırken; toplamda 45 bin 15 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.

Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 576 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 93 bin 657 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 52 bin 164 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 74 bin 390 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 24 bin 383 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1871 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



