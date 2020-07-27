Can kaybı 652 bin 332

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 652 bin 332’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 424 bin 21’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 52 bin 673’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 371 bin 839 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 149 bin 849’a ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 419 bin 901 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 87 bin 52’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 384 bin 797 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 229 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 9 bin 112 olurken, vaka sayısı 345 bin 790’a yükseldi.

Avrupa’da ise İtalya’da toplam vaka sayısı 246 bin 118 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 107 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 206 bin 741 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 190 bin 600’ünün iyileştiği ve toplamda 9 bin 203 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 821 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 66 bin 26 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 438 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 299 bin 426 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 752’ye yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 700’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 291 bin172’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 652 bin 332’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 826’ya yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 1176 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 652 bin 332’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1176 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 274 bin 289’a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 842’ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 241 bin 26 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 437 bin 976’ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 32 bin 826 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 918 bin 906 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 50 bin 369’a ulaşırken; toplamda 45 bin 521 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.

Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 781 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 98 bin 778 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 56 bin 655 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 80 bin 448 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 26 bin 110 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1932 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.