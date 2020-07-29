Can kaybı 663 bin 686

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 663 bin 540’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 899 bin 316’ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 462 bin 274’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 498 bin 343 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 152 bin 320’ye ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 484 bin 649 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 88 bin 634’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 395 bin 5 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 612 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 9 bin 240 olurken, vaka sayısı 349 bin 800’e yükseldi.

Avrupa’da ise İtalya’da toplam vaka sayısı 246 bin 488 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 123 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 207 bin 951 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 192 bin kişinin iyileştiği ve toplamda 9 bin 207 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 822 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 66 bin 662 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 476 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 300 bin 692 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 878’e yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 16 bin 147’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 296 bin 273’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 663 bin 540’a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 240’a yükselirken; Pakistan’da ise son 24 saatte 1063 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 663 bin 540’a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1063 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 276 bin 288’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 892’ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 276 bin 288 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 533 bin 936’ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 34 bin 240 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 989 bin 624 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 51 bin 197’ye ulaşırken; toplamda 45 bin 893 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 901 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 102 bin 51 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 60 bin 539 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 83 bin 673 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 26 bin 617 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1947 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.