Can kaybı 692 bin 894

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 692 bin 894’e virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 240 bin 644’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 450 bin 255’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 813 bin 647 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 158 bin 365’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 733 bin 677 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 94 bin 130’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 428 bin 850 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 19 bin 614 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 9 bin 608 olurken, vaka sayısı 359 bin 731’e yükseldi.

Avrupa’da ise İtalya’da toplam vaka sayısı 248 bin 70 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 154 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 211 bin 462 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 193 bin 600 kişinin iyileştiği ve toplamda 9 bin 226 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 845 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 69 bin 849 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 590 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 304 bin 695 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 201’e yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 17 bin 190’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 309 bin 437’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 692 bin 894’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 38 bin 176’ya yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 280 bin 29’a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 692 bin 894’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 280 bin 29’a yükselirken; toplam ölü sayısı 5 bin 984 olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 248 bin 873 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bin 222’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 38 bin 176 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 188 bin 389 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 52 bin 825’e ulaşırken; toplamda 46 bin 926 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 236 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 111 bin 455 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 68 bin 975 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 103 bin 185 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 65 bin 557 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 59 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



