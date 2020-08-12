Can kaybı  745 bin 971’e  yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 745 bin 971’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 526 bin 8’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 13 milyon 447 bin 910’a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 305 bin 957 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 167 bin 749’a ulaştığı bildirildi.

Artış sürüyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 112 bin 393 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 103 bin 99’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 489 bin 680 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 21 bin 501 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 178 olurken, vaka sayısı 376 bin 616’ya yükseldi.

Avrupa'da durum

İtalya’da toplam vaka sayısı 251 bin 237 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 215 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 219 bin 530 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 268 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 885 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 75 bin 8 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 312 bin 789 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 628’e yükseldiği açıklandı. İran’da da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 18 bin 800’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 331 bin 189’a çıktığı açıklandı.