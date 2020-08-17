Can kaybı 773 bin 95

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 773 bin 95’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bin 459’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 14 milyon 564 bin 827’ye ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 566 bin 632 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 173 bin 128’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 340 bin 197 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 107 bin 879’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 535 bin 946 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 281 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 452 olurken, vaka sayısı 385 bin 946’ya yükseldi.

İtalya’da toplam vaka sayısı 253 bin 915 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 396 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 224 bin 997 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 290 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 939 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 78 bin 323 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 19 bin 639’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 343 bin 203’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 773 bin 95’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 51 bin 59’a yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 289 bin 215’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 773 bin 95’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 289 bin 215’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 175 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 648 bin 353’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 51 bin 59 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 920 bin 217 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 103 bin 33’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1269 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 82 bin 777 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 150 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 139 bin 549 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 93 bin 103 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 161 bin 253 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 112 bin 586 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 665 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



