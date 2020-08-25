Can kaybı 817 bin 33

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 817 bin 33’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 812 bin 869’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 363 bin 910’a ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 915 bin 630 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 181 bin 114’e ulaştığı bildirildi.Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 627 bin 217 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 115 bin 451’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 600 bin 438 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 813 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 916 olurken, vaka sayısı 399 bin 568’e yükseldi.İtalya’da toplam vaka sayısı 260 bin 298 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 441 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 236 bin 117 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 336 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 996 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 82 bin 92 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 776’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 361 bin 150’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 817 bin 33’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 58 bin 546’ya yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 293 bin 711’e yükseldi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 817 bin 33’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 293 bin 711’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 255 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 167 bin 323’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 58 bin 546 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 404 bin 585 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 104 bin 902’ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1415 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 93 bin 405 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 759 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 155 bin 412 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 111 bin 60 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 194 bin 252 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 132 bin 42 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 10 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.