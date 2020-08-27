Can kaybı 829 bin 742

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 829 bin 742’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 339 bin 134’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 877 bin 207’ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 365 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 183 bin 653’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 722 bin 4 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 117 bin 756’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 613 bin 378 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 124 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 990 olurken, vaka sayısı 402 bin 365’e yükseldi.

İtalya’da toplam vaka sayısı 262 bin 540 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 458 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 239 bin kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 352 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 879 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 83 bin 30 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 20’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 365 bin 606’ya çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 829 bin 742’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 60 bin 629’a yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 294 bin 638’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 829 bin 742’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 294 bin 638’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 274 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 310 bin 234’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 60 bin 629 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 523 bin 771 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 243’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1523 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 94 bin 713 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 944 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 160 bin 165 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 115 bin 409 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 202 bin 361 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 133 bin 460 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 137 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.