Can kaybı 861 bin 286

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 861 bin 286’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 906 bin 374’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 18 milyon 198 bin 381’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 257 bin 938 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 188 bin 902’ye ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 952 bin 790 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 121 bin 681’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 657 bin 129’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 68 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı 11 bin 321’e yükselirken, vaka sayısı 413 bin 145’e ulaştı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 672’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 376 bin 894’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 861 bin 286’ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 66 bin 460’a yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 296 bin 590’a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 861 bin 286’ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 296 bin 590’a yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 318 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 769 bin 523’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 66 bin 460 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 901 bin 908 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 944’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1588 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 97 bin 371 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 505 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 177 bin 571 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 128 bin 57 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 224 bin 264 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 158 bin 12 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 597 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.