Can kaybı 867 bin 370

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 861 bin 286’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 183 bin 991’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 18 milyon 447 bin 927’ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 290 bin 737 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 189 bin 964’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon bin 422 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 123 bin 899’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 663 bin 437’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 259 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı 11 bin 344 yükselirken, vaka sayısı 414 bin 739’a ulaştı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 797’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 378 bin 752’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 867 bin 370’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 67 bin 486’ya yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 297 bin 14’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 867 bin 370’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 297 bin 14’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 328 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 853 bin 406’ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 67 bin 486 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 970 bin 492 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 32’ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1588 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 97 bin 967 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 616 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 180 bin 646 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 129 bin 971 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 226 bin 440 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 158 bin 610 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 623 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.