Can kaybı 873 bin 285

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 873 bin 285’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 475 bin 568’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 18 milyon 665 bin 737’ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 335 bin 244 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 191 bin 58’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 46 bin 150 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 124 bin 729’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 670 bin 145’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 405 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı 11 bin 422’ye yükselirken, vaka sayısı 416 bin 501’e ulaştı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 926’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 380 bin 746’ya çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 873 bin 285’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 68 bin 569’a yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 297 bin 512’ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 873 bin 285’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 297 bin 512’ye yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 335 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 936 bin 747’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 68 bin 569 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 37 bin 151 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 121’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1588 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 98 bin 585 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 750 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 184 bin 268 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 132 bin 55 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 228 bin 403 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 159 bin 475 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 688 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.