Can kaybı 901 bin 916

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 901 bin 916’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 742 bin 816’ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 19 milyon 833 bin 287’ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 514 bin 231 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 194 bin 32’ye ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 165 bin 124 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 127 bin 517’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 696 bin 190’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 123 olarak rapor edildi.

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bin 542’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 391 bin 112’ye çıktığı açıklandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 544 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 335 bin 524’e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 87 bin 836 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 726 olduğu aktarıldı.

İtalya’da son 24 saatte 1370 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 10 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 280 bin 153’e, toplam can kaybı ise 35 bin 563’e ulaştı. Ülkede 210 bin 801 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 901 bin 916’ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 73 bin 923’e yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 299 bin 659’a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 901 bin 916’ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 299 bin 659’a yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 359 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 370 bin 128’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 73 bin 923 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 398 bin 844 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 498’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1634 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 100 bin 42 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 230 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 200 bin 35 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 142 bin 958 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 241 bin 987 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 185 bin 178 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 916 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



