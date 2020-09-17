Can kaybı 945 bin 164

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 945 bin 164’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 42 bin 299’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 808 bin 409’a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 828 bin 301 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 201 bin 348’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 421 bin 686 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 134 bin 174’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 744 bin 400’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 51 olarak rapor edildi.

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 614 bin 360, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 243 oldu. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 404 bin 888’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 45’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 945 bin 164’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 83 bin 230’a yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 303 bin 634’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 945 bin 164’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında toplam enfekte kişi sayısı 303 bin 634’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 399 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 118 bin 253’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 83 bin 230 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 25 bin 79 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 56’ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1671 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 101 bin 455 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 100 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 228 bin 993 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 164 bin 101 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 272 bin 934 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 732 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.