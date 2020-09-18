Can kaybı 950 bin 625

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 950 bin 625’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 356 bin 725’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 46 bin 242’ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 874 bin 596 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 202 bin 213’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 457 bin 443 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 135 bin 31’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 750 bin 98’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 146 olarak rapor edildi.

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 625 bin 651, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 405 oldu. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 415 bin 481’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 95’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 950 bin 625’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 84 bin 404’e yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 304 bin 386’ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 950 bin 625’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında toplam enfekte kişi sayısı 304 bin 386’ya yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 408 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 214 bin 677’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 84 bin 404 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 112 bin 551 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 134’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1671 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 101 bin 610 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 222 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 232 bin 628 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 166 bin 686 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 276 bin 289 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 785 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.