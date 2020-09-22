Can kaybı 969 bin 362

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 969 bin 362’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 490 bin 311’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 23 milyon 119 bin 419’a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 46 bin 219 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 204 bin 506’ya ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 560 bin 83 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 137 bin 350’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 772 bin 896’ya yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 474 olarak rapor edildi.

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 671 bin 468, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 663 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 458 bin 61’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 338’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 969 bin 362’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 88 bin 965’e yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 306 bin 886’ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 969 bin 362’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında toplam enfekte kişi sayısı 306 bin 886’ya yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 424 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 562 bin 663’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 88 bin 965 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 497 bin 867 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 374’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1671 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 102 bin 64 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 677 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 248 bin 852 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 180 bin 797 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 290 bin 190 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 999 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.