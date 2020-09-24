Can kaybı 982 bin 20

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 982 bin 20’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 101 bin 60’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 23 milyon 682 bin 42’ye ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 139 bin 553 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 206 bin 593’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 627 bin 780 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 139 bin 65’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 782 bin 695’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 870 olarak rapor edildi.

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 693 bin 556, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 34 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 481 bin 141’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 459’a yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 982 bin 20’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 91 bin 173’e yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 308 bin 217’ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 982 bin 20’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında toplam enfekte kişi sayısı 308 bin 217’ye yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 437 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 732 bin 518’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 91 bin 173 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 674 bin 987 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 529 ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1699 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 102 bin 323 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 977 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 257 bin 388 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 187 bin 958 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 294 bin 591 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 5 bin 91 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



