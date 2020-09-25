Can kaybı 987 bin 813

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 987 bin 813’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 420 bin 147’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 23 milyon 934 bin 98’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 185 bin 516 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 207 bin 538’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 659 bin 909 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 139 bin 883’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 788 bin 930’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 938 olarak rapor edildi.

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 704 bin 209, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 118 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 497 bin 237’ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 511’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 987 bin 813’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 92 bin 317’ye yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 309 bin 15’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 987 bin 813’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında toplam enfekte kişi sayısı 309 bin 15’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 444 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 818 bin 570’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle toplamda 92 bin 317 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 756 bin 164 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 590’a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1699 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 102 bin 360 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 10 bin 105 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 262 bin 22 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 191 bin 853 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 296 bin 755 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 5 bin 127 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



