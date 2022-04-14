Cani anne, kızını zehirlemeden önce bir de fotoğraf çekmiş!

Yunanistan son üç yılda üç kızını kaybeden annenin caniliğini konuşuyor. 9 yaşındaki kızı hayatını kaybeden Roula Pispirigou'nun, kızının bedeninde öldürücü dozda zehir tespit edildi. Kadının kızını zehirleyerek öldürdüğü öğrenilirken, öldürmeden önce de kızı ile fotoğraf çektirmesi dikkat çekti. Kadının kızını doktorlar odadan çıktıktan sonra zehirlediği öne sürülürken, ölen diğer iki kızı için de inceleme başlatıldı

Son 3 yılda 3 kız çocuğunu yitiren Pispirigou’nun 2021 yılının Nisan ayında hastaneye kaldırılan ve Ocak ayında yaşamını yitiren 9 yaşındaki kızında yapılan otopsi sonucunda “öldürücü dozda” ketamin bulunmasından sonra soruşturma derinleştirilirken, kadının son 3 yılda yaşamını yitiren iki kızının da ölümünün şüpheli olarak tanımlandığı duyuruldu.

Yunan yetkililer soruşturmaya devam ederken 33 yaşındaki kadının 9 yaşındaki kızını zehirlemeden önce gülerek bir poz verdiği de ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra başkent Atina’daki Korydallos Cezaevi’ne nakledilen kadın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

2021 yılının Nisan ayında hastalık nöbeti geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve 8 ay sonra hastanede yaşamını yitiren 9 yaşındaki Georgina’nın bedeninde yapılan inceleme sonrasında ketamin tespit edilmiş ve bunu doktorunun vermediği belirlenmişti.

Duruşmada yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Pispirigou’nun ölen diğer iki kızı ile ilgili de soruşturma başlatıldı. Kadının 3 yaşındaki kızı Malena böbrek yetmezliğinden 2019’da, 6 aylık Iris ise 2021’de kalp rahatsızlığından ölmüştü. Adli tıp birimi uzmanı Grigoris Leon, diğer çocukların naaşlarından alınan veriler sonucunda ikisinin de ölümünün şüpheli olduğunu söyledi.

Öte yandan Georgina ile toprağa verilen bir tablet de yetkililer tarafından çıkarıldı. Georgina’nın babası Manos Daslakalis, eşini çocukların ölümünden sorumlu tuttuğunu söyleyerek savcılıkta suç duyurusunda bulundu ve tabletin çıkarılmasını sağladı. Tablet ile ilgili inceleme devam ediyor.

DOKTORLAR ÇIKTIKTAN SONRA ZEHİRLEMİŞ

Yunan medyasına konuşan Pispirigou’nun annesi ise kızının çocuklarını öldürdüğüne inanmadığını söyledi. Pispirigou ile kızlarının yakın bir ilişkisi olduğunu söyleyen anne, Pispirigou’nun kızının ölümünden sonra çok üzüldüğünü de dile getirdi.

Resmi soruşturma belgelerine göre Georgina’nın bedenine ölümünden 20 dakika önce ketamin verilmiş. Resmi kayıtlara göre hastanedeki sağlık görevlileri 9 yaşındaki hastalarını ölümden 1 saat önce ziyaret ederek kontrol etmiş. Georgina’nın son anlarında annesinin olduğu görülürken, Yunan medyasında çıkan fotoğrafların da ölümden önceki anlar olduğu tahmin ediliyor.