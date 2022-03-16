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Canlı yayında savaş karşıtı pankart açmıştı. Cezası belli oldu

Rusya'daki bir televizyon kanalında sunucu haberleri sunduğu sırada bir çalışan savaş karşıtı bir pankart açmıştı. Gözaltına alınan çalışana verilen ceza belli oldu

16 Mart 2022 Çarşamba 11:09

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus devlet televizyonu Kanal 1'de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açarak protesto eden gazeteci Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

14 saat sorgulanan ve ifadesinin ardından adliye çıkışından açıklama yapan Ovsyannikov, "Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok zor günler geçirdim. Çünkü 2 gün uykusuz kaldım. 14 saatten fazla sorguda kaldım ve benim yakınlarımla bağlantı kurmama izin vermediler. Hiçbir hukuki destek vermediler. Yorumumu yarın yapacağım bugün dinlenmem gerekiyor" dedi.

4 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ovsyannikov'un 30 bin ruble (4 bin TL) para cezasına çarptırıldığı ve çalıştığı kanaldan da istifa ettiği aktarıldı.

RUSYA, SAVAŞ KARŞITLARI İÇİN HAPİS CEZASI YASASI ÇIKARDI

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sürecinde ülkedeki sansür yasalarını da katılaştırdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşla ilgili "yalan haberleri" yayarak Rus ordusunu küçük düşüren kişilere 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Rus yetkililer sık sık "Rusya'nın düşmanlarının ülkede huzursuzluk yaratmak için yanlış bilgileri yaydığını" öne sürüyor. Yasaklara rağmen ülkenin birçok yerinde sokağa çıkmaya devam eden binlerce savaş karşıtı gözaltına alındı.

Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #savaş karşıtı #canlı yayın savaş
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