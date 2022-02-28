HALİL SEZAİ İFADE VERDİ!
HALİL SEZAİ İFADE VERDİ!
0
UKRAYNA'YA KRİPTO BAĞIŞ!
UKRAYNA'YA KRİPTO BAĞIŞ!
0
GÜLDÜREN AÇIKLAMA!
GÜLDÜREN AÇIKLAMA!
0
ALEYNA TİLKİ'Yİ İSYAN ETTİREN OLAY!
ALEYNA TİLKİ'Yİ İSYAN ETTİREN OLAY!
0

Cenaze törenini basıp, 17 kişiyi öldürdüler!

Cenaze törenini basıp, 17 kişiyi öldürdüler!
28 Şubat 2022 Pazartesi 08:46

Meksika'da cenaze töreni düzenlenen eve girenler dehşet saçtı. Ellerindeki silahlarla evdekilere ateş açan şahıslar, 17 kişinin ölümüne neden oldu

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, cenaze törenini basan silahlı saldırganlar 17 kişiyi öldürdü.

San Jose de Gracia kentinde cenaze töreni düzenlenen bir eve giren silahlı kişiler, evdekilere ateş etti.

Saldırıda evde bulunan 17 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üstü açık iki kamyonetten inen silahlı saldırganların aniden bir eve girerek etrafa ateş açtıkları görülüyor.

Eyalet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, olayın iki çete arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Öte yandan Meksika'da 2021'de 33 bin 308 kişinin uyuşturucu çetelerinin savaşı nedeniyle öldüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #meksika #Cenaze töreni #ölüm #cinayet
Önceki Haber
İzmir'de yangın: İki kişi hayatını kaybetti
Sonraki Haber
4 bin 300 Rus askeri öldü, 200 asker esir alındı. Ukrayna, Rus aileler için telefon hattı kurdu!
Ukrayna Büyükelçisi açıkladı: Rusya, liderleri öldürmek için 400 paralı asker gönderdi
Ukrayna Büyükelçisi açıkladı: Rusya, liderleri öldürmek için 400 paralı asker gönderdi
0
Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Silahlarınızı bırakın ve gidin!
Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Silahlarınızı bırakın ve gidin!
0
Ukrayna'daki öğrenci yaşananları anlattı: Kimyasal silahtan korkuluyor
Ukrayna'daki öğrenci yaşananları anlattı: Kimyasal silahtan korkuluyor
0
Ukrayna'ya kripto bağış yağdı!
Ukrayna'ya kripto bağış yağdı!
0
Türk futbolcu Ukrayna'da mahsur kaldı: Dışarı çıkanı vuruyorlar!
Türk futbolcu Ukrayna'da mahsur kaldı: Dışarı çıkanı vuruyorlar!
0
Savaşta 5. gün! 14'ü çocuk 352 sivil öldü!
Savaşta 5. gün! 14'ü çocuk 352 sivil öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.