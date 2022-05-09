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Çin'de gökyüzü kızıla döndü! Görüntüler şaşkınlık yarattı!

Çin'in Zhoushan şehrinde gökyüzünün rengi kızıla döndü. Şehirde yaşayan vatandaşlar çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşınca görüntüler viral oldu. Konu ile ilgili uzmanlar açıklama yaptı

09 Mayıs 2022 Pazartesi 13:18

Dünya Çin'in Zhoushan kentinden gelen görüntüleri konuşuyor.

Ülkenin Zhejiang eyaletinde yer alan kent sakinleri gökyüzüne baktıklarında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Zira gökyüzünün rengi kırmızı ve turuncu tonlardaydı. Kent sakinleri tarafından telefonları ile kayıt altına alınan bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.


Söz konusu görüntüler Çin'in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da 150 milyondan fazla görüntüleme alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Söz konusu görüntüleri paylaşan Çinli kullanıcı videoya 'Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gökyüzünün kırmızıya dönebilmesi beni gerçekten şaşırtıyor' notunu düştü.


NEDENİ AÇIKLANDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu durum bulut seviyesinin düşük olması sonucu meydana geldi.

Global Times, Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeline dayandırdığı haberinde bu durumun ışığın yansımasına neden olduğu bilgisini kullanıcıları ile paylaştı.

Aynı habere göre, Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeli, Zhoushan'da havanın sisli ve bulutlu olduğunu ve kırmızı gökyüzünün düşük seviyeli bulutlardan gelen ışığın yansımasından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

Etiketler; #çin #kızıl gökyüzü #kırmızı gökyüzü #sosyal medya
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