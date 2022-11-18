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Çin'den gelen bir görüntü ürküttü! Koyunlar günlerdir böyle yürüyor!

Çin'den gelen bir görüntü izleyenleri ürküttü. Çiftlikteki bir ağılda çekilen görüntülerde, koyunların yuvarlak olup sürekli yürüdüğü görülüyor. Alınan bilgiye göre koyunlar 12 gündür bu şekilde yürüyor

18 Kasım 2022 Cuma 11:03

Olay, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'da 4 Kasım'da meydana geldi. Sadece soyadı açıklanan, hayvanların sahibi Miao, önce birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonra bütün sürünün katıldığını söyledi.

Kadın, koyunların 12 gün boyunca daire çizdiğini söyledi. Çiftlikte 34 koyun ağılı olduğu, sadece 13 numaralıdakilerin bu şekilde hareket ettiği açıklandı.

Devlete bağlı gazete People's Daily, koyunların sağlıklı olduğunu ve davranışın nedeninin bilinmediğini kaydetti.

SEBEBİ HASTALIK MI?

Listeria monocytogenes bakterisiyle kontamine olan gıdaların tüketilmesiyle ortaya çıkan Listeria hastalığının hayvanların daire çizmesine yol açtığı biliniyor. Veterinerler, bozuk yemin bu hastalıkla ilişkili olduğunu söylüyor. Hastalık sebebiyle beyinde oluşan iltihap, daire şeklinde dönme davranışına sebep oluyor. Hasta hayvanlar felç de geçirebiliyor.

Etiketler; #çin #koyun #dönen koyunlar
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